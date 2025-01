Nokia supera estimativas com a recuperação da demanda, ações sobem

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) - A Nokia teve lucro operacional ajustado e vendas mais fortes do que o esperado no quarto trimestre, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, ajudada pela maior demanda por equipamentos de telecomunicações pelas operadoras de telefonia móvel na América do Norte e na Índia.

A companhia ainda se mostrou otimista em relação às perspectivas para 2025.