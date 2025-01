Ibovespa titubeia antes de decisões de juros no Brasil e EUA; Azul sobe

De acordo com a equipe da XP, no caso da reunião do Federal Reserve, as atenções estarão voltadas para as declarações do titular do banco central norte-americano, Jerome Powell, dada a expectativa de manutenção dos juros na faixa de 4,25% a 4,50%.

Powell começa sua tradicional entrevista à imprensa 30 minutos após o anúncio da decisão do Fed, previsto para às 16h, e agentes do mercado devem buscar sinais adicionais sobre a trajetória da política monetária na maior economia do mundo.

"O cenário de manutenção das taxas até 2025 ainda é minoritário nas apostas do mercado, mas ganhou força com os últimos dados de inflação e do mercado de trabalho", disse a XP.

No Brasil, a previsão é de que o Banco Central eleve a Selic para 13,25% ao ano, dos atuais 12,25%, na primeira decisão da autoridade monetária sob o comando de Gabriel Galípolo.

"O mercado deverá analisar cuidadosamente o comunicado pós-reunião, que poderá sinalizar apenas mais um aumento de 100 bps ou a continuação do ciclo de aperto monetário nas reuniões seguintes", acrescentou a equipe da XP.

DESTAQUES