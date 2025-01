"Momento Sputnik" de app de IA DeepSeek gera tombo global em ações de tecnologia

Os chips H800 não são os melhores do mercado. Inicialmente desenvolvidos como um produto de capacidade reduzida para contornar as restrições dos EUA de vendas para a China. Os processadores foram posteriormente banidos por Washington para venda à China.

"MOMENTO SPUTNIK"

Marc Andreessen, o capitalista de risco do Vale do Silício, disse no domingo na rede social X que o modelo R1 da DeepSeek é o "momento Sputnik" da IA, referindo-se ao lançamento do famoso satélite pela antiga União Soviética que derrotou os EUA na corrida espacial do final da década de 1950.

"O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi - e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo", disse Andreessen.

Na Europa, a fabricante de máquinas para produção de chips ASML, que conta com TSMC, Intel e Samsung como seus clientes, via suas ações recuarem quase 7,5%. Siemens Energy perdia quase 18%. No Japão, o investidor de startups SoftBank Group caiu mais de 8%. Na semana passada, a empresa japonesa anunciou um compromisso de 19 bilhões de dólares para financiar o Stargate, um projeto de inteligência artificial com a OpenAI, criadora do chatGPT. No Brasil, a fabricante de motores elétricos e sistemas de automação WEG caía 6%.

Dada a volatilidade, os investidores buscavam portos seguros, como os títulos do Tesouro dos EUA, o que fez com que os rendimentos de 10 anos caíssem quase 10 pontos-base, para 4,52%, enquanto moedas de baixo rendimento, como o iene e o franco suíço subiram em relação ao dólar.