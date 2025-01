Janus Pro, da DeepSeek, supera concorrentes em geração de imagens por IA

(Reuters) - O novo modelo de IA de código aberto da DeepSeek superou os modelos da Stability AI e da OpenAI em padrões para geração de imagens, disse a startup chinesa em um relatório técnico nesta segunda-feira.

A empresa disse que seu modelo Janus-Pro-7B superou o DALL-E 3, da OpenAI, apoiada pela Microsoft, e o Stable Diffusion, da Stability AI, em um ranking para a geração de imagens usando comandos de texto do usuário.

O novo modelo é uma atualização do Janus, que foi lançado no final do ano passado e vem na esteira do lançamento de um novo assistente baseado no modelo DeepSeek-V3, da DeepSeek, que se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store, da Apple, nos Estados Unidos.