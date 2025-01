Bancos se preparam para vender até US$3 bi em empréstimos da rede social X, dizem fontes

Os bancos esperam receber de 90 a 95 centavos de dólar, de acordo com o Wall Street Journal.

Musk disse que a reportagem do jornal é "falsa" e escreveu em sua conta no X que a publicação estava "mentindo".

O jornal citou um email de janeiro para a equipe do X, no qual Musk disse que as finanças da empresa continuam com problemas, mas apontando para o poder e a influência crescentes que acredita que empresa tenha.

Morgan Stanley e outros bancos, como Bank of America e Barclays, emprestaram dinheiro a Musk para concluir a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares em 2022, antes do bilionário mudar o nome da empresa para X.

Morgan Stanley, Bank of America e Barclays não comentaram o assunto.

Normalmente, os bancos vendem esses empréstimos aos investidores logo após a conclusão de um negócio, mas os credores enfrentaram dificuldades para quitar a dívida no caso da X.