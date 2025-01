Samsung lança smartphones com IA com chips Qualcomm

A Samsung foi mais rápida do que a Apple no lançamento de um smartphone equipado com IA, mas não conseguiu recuperar a liderança de vendas no mercado global de smartphones no ano passado, pressionada pela concorrência com a rival norte-americana no mercado premium e com as empresas chinesas no segmento de baixo custo.

"Estamos um passo à frente do setor em termos de oferta de recursos de IA. Acredito que estamos indo na direção certa", disse à Reuters Park Ji-sun, vice-presidente executivo que lidera a equipe de IA de linguagem da Samsung.

A Samsung manteve os preços da família Galaxy S25 inalterados, entre 799 e 1.299 dólares.

O Galaxy S25 usa o modelo Gemini, do Google, como seu mecanismo de IA padrão, e apresenta o assistente de voz interno atualizado da Samsung, o Bixby, disse Park.

As duas ferramentas se complementam, e o Bixby desempenha um papel fundamental na Samsung, cujos produtos vão de telefones celulares a TVs e eletrodomésticos, disse ele.

O Galaxy S25 oferecerá uma experiência de IA mais personalizada, afirmou a empresa. Por exemplo, o serviço "Now Brief" - que faz recomendações aos usuários com base em dados personalizados que são armazenados e processados no telefone por motivos de privacidade - exibirá um conjunto de itens personalizados, como calendários, notícias e temperatura, disse Park.