Usuários da Meta relatam que voltaram a seguir perfis do presidente e vice dos EUA automaticamente

No entanto, alguns usuários disseram que mesmo após deixar de seguir as contas do presidente, vice-presidente e da primeira-dama desde segunda-feira, descobriram logo em seguida que estavam seguindo essas contas novamente, em alguns casos depois de deixar de seguir mais de uma vez ou de bloquear as contas.

"Eu, como outros, repetidamente deixei de seguir Trump e Vance na segunda-feira, apenas para descobrir que estava os seguindo novamente", disse Anna Springer, usuária do Facebook, no Threads, que também pertence à Meta. "Não tenho certeza se foi apenas uma falha ou algo intencional, mas definitivamente aconteceu."

A Meta não respondeu de imediato a um pedido de comentário, mas o diretor de comunicações da companhia, Andy Stone, disse no X que as pessoas que estavam seguindo as contas oficiais do governo Biden foram transferidas para as mesmas contas oficiais do governo Trump.

"As pessoas não foram obrigadas a seguir automaticamente nenhuma das contas oficiais do Facebook ou Instagram do presidente, vice-presidente ou da primeira-dama", disse Stone no X. "Essas contas são gerenciadas pela Casa Branca, portanto, com um novo governo, o conteúdo dessas páginas muda."

"Pode levar algum tempo para que as solicitações de seguir e deixar de seguir sejam processadas, à medida que essas contas mudam de mãos", disse Stone no Threads.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.