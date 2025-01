Proprietária do TikTok e DeepSeek lideram avanço chinês em raciocínio de IA

O lançamento da ByteDance ocorre após a startup chinesa de IA DeepSeek lançar um modelo de raciocínio de código aberto chamado DeepSeek-R1 na segunda-feira. De acordo com a startup, o modelo rivaliza com o o1 da OpenAI em vários benchmarks de desempenho.

O DeepSeek atraiu grande atenção nos círculos globais de IA no mês passado depois que testes mostraram que seu modelo de linguagem grande V3 superou os do OpenAI e do Meta, apesar de um orçamento de desenvolvimento menor e planos de cobrar muito menos dos usuários.

Os desenvolvimentos em raciocínio de IA pela ByteDance, DeepSeek e outros provavelmente desafiarão a participação de mercado da OpenAI e de outros grandes modelos de linguagem em termos de métricas de desempenho e taxas cobradas dos usuários.

Outras empresas chinesas que revelaram seus próprios modelos de raciocínio nas últimas semanas incluem Moonshot AI, Minimax e iFlyTek.

A OpenAI desencadeou a corrida no desenvolvimento de IA após lançar o ChatGPT em novembro de 2022 e sua série "Strawberry" de modelos de raciocínio de IA, em setembro do ano passado. Os últimos são capazes de raciocinar por meio de tarefas complexas e resolver problemas mais desafiadores do que modelos anteriores em ciência, codificação e matemática.

Na semana passada, o CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que eles finalizaram uma versão de seu novo modelo de IA de raciocínio, o3 mini, e que o lançariam em algumas semanas.