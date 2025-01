BNDES aprova R$800 mi para medidores inteligentes em distribuidoras da CPFL Energia

O investimento integra o plano de substituição de medidores dessas concessionárias previsto para se estender entre 2025 e 2029, com um custo total estimado em mais de 1,2 bilhão de reais.

Além da transmissão dos dados de consumo de forma remota, os medidores inteligentes de energia trazem outros benefícios, como facilitar a gestão de interrupções do fornecimento de energia para as concessionárias e, para os consumidores, o monitoramento do consumo em tempo real.

(Por Letícia Fucuchima)