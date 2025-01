Oracle lança agentes de IA para profissionais de vendas

Diferentemente de assistentes virtuais usados pelos consumidores, os agentes da Oracle são projetados para lidar com tarefas específicas. Sempre que um vendedor se encontra com um cliente, ele precisa atualizar os registros da empresa sobre a evolução de um negócio, e os agentes podem lidar com essa tarefa.

Mas algumas tarefas são mais complexas. Um agente de "inteligência do cliente" pode extrair registros de todas as categorias de software de negócios da Oracle e escrever um relatório para as equipes de vendas que estão indo para as negociações, mesmo que esses registros estejam em idiomas diferentes.

Por exemplo, o sistema pode mostrar a uma equipe de vendas sediada nos EUA que um cliente recorrente não está recebendo as remessas no prazo em outro país -- informações que podem ser úteis para oferecer concessões para renovar um contrato.

"Nossos clientes são muitas vezes marcas das quais você talvez nunca tenha ouvido falar, que comandam a indústria. Eles movem pedras e produzem máquinas. Eles geralmente são globais", disse Rob Pinkerton, vice-presidente sênior da Oracle, em uma entrevista. "Ter essa assistência para reunir (os dados) todos em todos os idiomas com os quais um vendedor precisa se importar é muito útil."

A Oracle disse que os recursos estão disponíveis a partir desta terça-feira. A empresa não está cobrando valor extra pelos novos agentes.

(Reportagem de Stephen Nellis em São Francisco)