RedNote: o que você precisa saber sobre o app escolhido como substituto por usuários do TikTok

PEQUIM (Reuters) - O aplicativo de mídia social chinês RedNote foi colocado no centro das atenções depois que mais de meio milhão de usuários do TikTok se juntaram recentemente à plataforma em protesto contra uma provável proibição iminente do app de vídeos curtos nos Estados Unidos.

Conhecida na China pelo nome chinês "Xiaohongshu", a plataforma é um aplicativo popular de estilo de vida em que os usuários documentam suas vidas e publicam recomendações.

Aqui estão alguns detalhes sobre o aplicativo: