OpenAI lança recurso de assistente para concorrer com Alexa e Siri

O lançamento do ChatGPT no final de 2022 provocou um frenesi de investimentos em empresas de IA, levando a Amazon a atualizar a Alexa com recursos de IA generativa para se manter competitiva com os chatbots que possuem essa tecnologia.

Em dezembro do ano passado, o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, disse que a versão renovada da Alexa -- que tomará ações pelos usuários sem a necessidade de uma solicitação -- está programada para ser lançada nos "próximos meses".

Enquanto isso, a Apple integrou sua tecnologia "Apple Intelligence" à Siri, aproveitando a expertise do ChatGPT e pedindo permissão do usuário para consultar o serviço da OpenAI, parte de uma parceria entre a Apple e a startup, que é apoiada pela Microsoft.

A OpenAI informou que vai começar a lançar globalmente a versão beta para os usuários Plus, Team e Pro nos próximos dias, começando com a plataforma da web.

(Reportagem de Rishi Kant em Bengaluru)