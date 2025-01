Bezos não vê ameaça de relação entre Musk e Trump para corrida espacial

O New Glenn é um foguete de 30 andares de altura que deve reduzir o domínio de mercado da SpaceX e dar o pontapé inicial para a entrada da Blue Origin no negócio de lançamento de satélites.

"Elon deixou bem claro que está fazendo isso para o interesse público e não para seu ganho pessoal. E eu o levo a sério", disse Bezos, fundador da Blue Origin, à Reuters no domingo.

Musk, que gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump, tem sido ouvido pelo presidente eleito em questões espaciais.

No mês passado, Musk disse que os EUA deveriam enviar missões diretamente para Marte em vez de primeiro para a Lua, alimentando as preocupações do setor com uma grande mudança no programa de exploração espacial da Nasa.

"Minha opinião é que devemos fazer as duas coisas -- precisamos ir à Lua e devemos ir a Marte", disse Bezos, quando perguntado se ele estava preocupado com as mudanças no programa lunar da Nasa.

"O que não devemos fazer é começar e parar as coisas. Devemos continuar com o programa lunar, com certeza", disse Bezos.