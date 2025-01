Trump e Zuckerberg se reúnem em Mar-a-Lago, diz site de notícias

No início desta semana, a empresa de mídia social também eliminou seu programa de verificação de fatos nos EUA e reduziu as restrições às discussões sobre temas polêmicos, como imigração e identidade de gênero, cedendo às críticas dos conservadores enquanto Trump se prepara para assumir a Presidência dos Estados Unidos pela segunda vez no dia 20 de janeiro.

(Reportagem de Devika Nair, em Bengaluru)