Meta vai encerrar programa de diversidade antes da posse de Trump

Por Katie Paul

(Reuters) - A Meta está encerrando seus programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), incluindo aqueles usados para contratação, treinamento e escolha de fornecedores, afirmou a empresa nesta sexta-feira em comunicação interna publicada em um fórum da companhia.

A medida ocorre pouco antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A empresa tenta melhorar suas relações com o líder, que criticou as políticas de conteúdo da empresa e ameaçou prender o seu presidente-executivo.