Ubisoft adia de novo lançamento de Assassin's Creed Shadows

A Ubisoft tem sido atormentada por atrasos e baixo desempenho de alguns títulos importantes, incluindo uma recepção pouco animada para o lançamento de Star Wars Outlaws em agosto do ano passado, que não atendeu às expectativas de vendas. As ações da empresa perderam metade de seu valor no ano até dezembro.

O grupo francês também disse que, após uma revisão estratégica e de execução, nomeou consultores para considerar e buscar várias opções estratégicas de transformação.