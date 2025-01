Meta sabia que usava livros piratas para treinar IA, dizem autores

Por Blake Brittain

(Reuters) - A Meta usou versões piratas de livros protegidos por direitos autorais para treinar seus sistemas de inteligência artificial com a aprovação de seu presidente-executivo, Mark Zuckerberg, alegou um grupo de autores em documentos judiciais recentemente divulgados.

Ta-Nehisi Coates, a comediante Sarah Silverman e outros autores que processam a Meta por violação de direitos autorais fizeram as acusações em documentos tornados públicos na quarta-feira no tribunal federal da Califórnia. Eles disseram que documentos internos produzidos pela Meta durante o processo de descoberta mostraram que a empresa sabia que as obras eram pirateadas.