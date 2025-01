Nvidia revela tecnologia de treinamento de robôs, novos chips para jogos e acordo com Toyota

Custando 3.000 dólares e executando um sistema operacional da Nvidia baseado em Linux, ele contará com o mesmo chip no centro das ofertas de data center da empresa, mas emparelhado com um processador central criado com a ajuda da MediaTek, de Taiwan.

Os chips virão em um pacote menor que pode ser usado por desenvolvedores de software individuais para testar seus sistemas de IA rapidamente. O desktop estará disponível em março.

A Nvidia também disse que a Toyota usará seus chips Orin e o sistema operacional automotivo para no sistema de assistência avançada ao motorista da montadora em vários modelos. A empresa não forneceu detalhes sobre os modelos.

Huang espera receita de hardware e software automotivo de 5 bilhões de dólares no ano fiscal de 2026, acima dos 4 bilhões previstos para este ano.

A CES, antiga Consumer Electronics Show, acontece de 7 a 10 de janeiro.

As ações da Nvidia fecharam em um recorde de 149,43 na segunda-feira, elevando seu valor de mercado para 3,66 trilhões de dólares, o que tornou companhia a segunda empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple.