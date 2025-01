Elon Musk não pode influenciar um país de 84 milhões de habitantes, diz porta-voz do governo alemão

BERLIM (Reuters) - A influência de Elon Musk sobre o povo da Alemanha é limitada, disse um porta-voz do governo alemão nesta segunda-feira, minimizando o alcance do bilionário norte-americano depois que ele criticou o chanceler Olaf Scholz e apoiou o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.

"As pessoas normais, as pessoas sensatas e as pessoas decentes são maioria neste país", disse o porta-voz em entrevista coletiva de imprensa regular em Berlim.

"Agimos como se as declarações do Sr. Musk no Twitter pudessem influenciar um país de 84 milhões de pessoas com inverdades, meias-verdades ou expressões de opinião. Esse simplesmente não é o caso", acrescentou, referindo-se à plataforma de mídia social pelo seu antigo nome antes de Musk a renomear como X.