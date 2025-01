Apple pagará US$95 mi para encerrar processo sobre privacidade envolvendo assistente de voz Siri

Os 95 milhões de dólares representam cerca de nove horas de lucro para a Apple, cujo lucro líquido foi de 93,74 bilhões de dólares em seu ano fiscal mais recente.

Uma ação judicial semelhante em nome dos usuários da assistente de voz do Google está pendente no tribunal federal de San José, Califórnia, no mesmo distrito do tribunal de Oakland. Os autores da ação são representados pelos mesmos escritórios de advocacia do caso da Apple.

(Reportagem adicional de Mike Scarcella)