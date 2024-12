AGU pede informações ao Banco Central sobre cotação do dólar no Google

“De fato, causa estranheza que, em pleno feriado de 25/12, data sem Ptax, ocorra uma disparidade de informações relacionadas à cotação da referida moeda”, afirmou a AGU citando o pedido de informações ao BC.

“Recentemente, informações de fontes desconhecidas sobre a cotação real do dólar foram novamente veiculadas na plataforma Google. O câmbio Ptax é a cotação oficial no Brasil, não definido nesta quarta-feira pelo Banco Central devido ao feriado”, afirmou no comunicado o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Representantes do Google no Brasil não puderam ser contatados de imediato.

Na segunda-feira, após duas sessões de alívio, o dólar voltou a subir ante o real, em um dia marcado pela baixa liquidez antes do Natal e pela ausência do Banco Central nos negócios. O dólar à vista encerrou a sessão em alta de 1,88%, cotado a 6,1850 reais. Com o movimento, a divisa acumulou elevação de 27,5% em 2024.

Também na segunda-feira, o Banco Central anunciou no final do dia que vai oferecer até 3 bilhões de dólares em leilão na quinta-feira.