Indústria de criptomoedas dos EUA mira possíveis decretos de Trump no primeiro dia no cargo

Durante a campanha, Trump cortejou o mundo cripto com promessas de ser um "presidente cripto", e a indústria quer que ele cumpra essa promessa com decretos criando um estoque de bitcoins, garantindo que a indústria possa acessar serviços bancários e criando um conselho cripto, disseram as pessoas.

Eles estão pressionando para que esses decretos sejam promulgados dentro dos primeiros 100 dias de Trump no cargo e esperam que pelo menos um deles seja emitido em 20 de janeiro, disseram outras duas pessoas com conhecimento do assunto.

"Dado o teor da campanha, seria fundamental que os decretos realmente definissem quais seriam as prioridades reais no primeiro dia e fornecessem algum tipo de roteiro", disse Rebecca Rettig, diretora jurídica e de políticas da empresa de criptomoedas Polygon Labs.

Preocupados com o crime e a volatilidade, os reguladores do presidente norte-americano, Joe Biden, reprimiram as empresas de criptomoedas, mas Trump prometeu reverter o curso. Sua equipe de política de criptomoedas já está tomando forma, com o anúncio neste mês do presidente da SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA, Paul Atkins, favorável às criptomoedas, e do czar das criptomoedas da Casa Branca, David Sacks.

"Houve um esforço no pântano burocrático de Washington para sufocar a inovação... mas o presidente Trump cumprirá sua promessa de encorajar a liderança norte-americana em criptomoedas", disse o porta-voz da equipe de transição de Trump, Brian Hughes, em um comunicado.

O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, atingiu novos recordes acima de 107.000 dólares neste mês após Trump reiterar seu plano, revelado pela primeira vez em um discurso em julho, para uma reserva estratégica de bitcoin. Desde então, o bitcoin caiu abaixo de 100.000 dólares.