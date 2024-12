Startup TuSimple, de caminhões autônomos, muda de nome para CreateAI e passar a trabalhar com tecnologia de jogos

PEQUIM (Reuters) - A TuSimple Holdings informou nesta quinta-feira que vai mudar de nome para CreateAI e realizar uma mudança de rumos, passando de uma empresa de caminhões autônomos para a tecnologia de inteligência artificial para jogos, uma tentativa de revigorar a companhia que já foi conhecida pelos veículos pesados. O CEO da empresa, Cheng Lu, disse à Reuters em entrevista que a mudança para o setor de tecnologia de jogos e animação é uma evolução natural das capacidades da empresa, embora a transição venha após dois anos de problemas e desafios na área regulatória. Fundada em 2015, a companhia atraiu investimentos da gigante chinesa de internet Sina Group e de empresas de peso como Nvidia, Volkswagen e UPS. Mas sua sorte começou a mudar em 2022, quando reguladores norte-americanos passaram a investigar as conexões chinesas da companhia, causando disputas na diretoria. Neste ano, a empresa afirmou que decidiu sair do índice Nasdaq, menos de três anos após levantar 1,35 bilhão de dólares em sua IPO, realizada em abril de 2021. A TuSimple está enfrentando uma grande batalha judicial iniciada pelo ex-CEO Xiaodi Hou, que resultou em uma decisão impedindo a empresa de realizar transferências financeiras entre Estados Unidos e China “além das operações normais de negócio”. Há também uma disputa sobre os ativos norte-americanos da companhia, incluindo 450 milhões de dólares em depósitos. Lu afirmou que aprovou em março, com a diretoria da empresa, a proposta de mudança para o setor de IA para os jogos, mas representantes de Hou e outros acionistas contestam a mudança, afirmando que os investimentos não tiveram a correta aprovação. A empresa tem 270 funcionários globalmente, incluindo equipes de pesquisa e produção de conteúdo na China, Japão e EUA. (Reportagem de Liam Mo e Brenda Goh)