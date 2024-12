Autoproclamado inventor do bitcoin é condenado por abrir processo de US$1,2 tri no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - Um cientista da computação australiano que alega ter inventado o bitcoin foi condenado nesta quinta-feira por desacato a um tribunal do Reino Unido ao ter movido um processo de 911 bilhões de libras (1,2 trilhão de dólares) contra a empresa de pagamentos Block, do fundador do Twitter, Jack Dorsey.

Craig Wright alega há anos ser o autor de um documento de 2008 que descreve o bitcoin, publicado sob o pseudônimo de "Satoshi Nakamoto".

Mas um juiz do Tribunal Superior de Londres concluiu em maio que Wright mentiu repetidamente e que forjou documentos para apoiar sua alegação em uma ação apresentada pela Crypto Open Patent Alliance (COPA) para impedir que Wright processasse os desenvolvedores de bitcoin.