OpenAI responde à tentativa de Musk de impedir sua conversão a empresa com fins lucrativos

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A OpenAI disse que pedirá à Justiça da Califórnia nesta sexta-feira que rejeite o pedido do bilionário Elon Musk para impedir a conversão da empresa criadora do ChatGPT em uma companhia com fins lucrativos.

A OpenAI também publicou uma série de emails e mensagens de texto com Musk em seu site para argumentar que ele inicialmente apoiou o status de empresa com fins lucrativos para a OpenAI antes de se afastar da companhia após não conseguir obter uma participação majoritária e o controle total.