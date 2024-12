Austrália ameaça cobrar de empresas de tecnologia por uso de conteúdo de notícias

As plataformas em risco serão aquelas com apelo significativo por meio de redes sociais e mecanismos de busca que tenham receita baseada na Austrália superior a 250 milhões de dólares, disse ele.

A cobrança será minimizada por quaisquer acordos comerciais firmados voluntariamente entre as plataformas e as empresas de mídia de notícias, acrescentou Jones.

As empresas de tecnologia condenaram o plano.

"A proposta não leva em conta a realidade de como nossas plataformas funcionam, especificamente que a maioria das pessoas não vem às nossas plataformas para obter conteúdo de notícias e que os editores de notícias optam voluntariamente por publicar conteúdo em nossas plataformas porque recebem valor ao fazê-lo", disse um porta-voz da Meta.

Um porta-voz do Google disse que a decisão do governo "arrisca a viabilidade contínua dos acordos comerciais com as editoras de notícias na Austrália".

As novas regras propostas surgem no momento em que a Austrália endurece sua abordagem em relação aos gigantes da tecnologia, em sua maioria domiciliados nos Estados Unidos.