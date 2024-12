Bruxelas busca mais informações de acordo secreto entre Google e Meta sobre anúncios para adolescentes, diz FT

No entanto, autoridades da Comissão Europeia têm investigado a parceria e enviaram informações aos reguladores, que estão avaliando se devem agir, afirmou a reportagem do FT, que cita fontes com conhecimento do assunto.

Em outubro, as autoridades determinaram que os advogados da Alphabet reunissem e revisassem dados, apresentações, conversas internas e emails ligados a campanhas publicitárias, segundo a reportagem.

"As salvaguardas que temos para proteger os adolescentes, como proibir a personalização de anúncios, são líderes do setor e continuam a funcionar", disse um porta-voz do Google em um email.

A empresa tem realizado um treinamento interno atualizado para garantir que suas equipes de vendas permaneçam cientes das políticas e proteções técnicas, afirmou o porta-voz.

A Meta, que também é dona do Facebook, e a Comissão Europeia não responderam de imediato ao pedido de comentário da Reuters.

O Google restringe a segmentação de anúncios com base em idade, gênero ou interesses para pessoas com menos de 18 anos.