Ações da Alphabet sobem após empresa apresentar chip quântico

Os blocos de construção dos computadores quânticos, chamados de "qubits", embora sejam rápidos, são propensos a erros, o que torna difícil garantir que os computadores quânticos sejam confiáveis e comercialmente viáveis.

Quanto mais qubits forem usados na computação quântica, mais erros geralmente ocorrerão. Mas o Google disse na segunda que encontrou uma maneira de unir os qubits no chip Willow de modo que as taxas de erro diminuam à medida que o número de qubits aumenta, e que o chip também pode corrigir erros em tempo real.

"Embora (não haja) nenhum uso atual, (o Willow) terá implicações importantes na ciência, na medicina e nas finanças. O Willow reduz os erros exponencialmente e pode levar a grandes avanços e descobertas em todos os setores", disse Thomas Hayes, presidente do conselho e membro gestor da Great Hill Capital.

As ações da Alphabet estavam em curso de registrar seu melhor dia desde abril. Até o fechamento de segunda-feira, as ações acumulavam alta de 25% no ano.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)