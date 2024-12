Influenciadores do TikTok nos EUA alertam seguidores para acessarem Instagram e YouTube

O Congresso dos EUA citando riscos de que controladores chineses do TikTok estejam coletando informações sobre usuários norte-americanos, aprovou uma lei que exige que a controladora ByteDance venda a operação norte-americana do aplicativo sob pena dele ser proibido no país. Na sexta-feira, um tribunal federal de apelações confirmou a lei.

As ameaças de políticos e outros grupos ao TikTok vêm se acumulando há anos, levando alguns usuários a ignorar as ameaças recentes. Isso parece ter mudado na sexta-feira, com a perspectiva de uma proibição do app em apenas seis semanas. Ainda é possível recorrer à Suprema Corte dos EUA.

"Pela primeira vez, estou percebendo que muito daquilo pelo qual trabalhei pode desaparecer", disse à Reuters Chris Mowrey, um influenciador democrata de mídia social com 470 mil seguidores no TikTok. "Acho que não se falou o suficiente sobre como isso será prejudicial do ponto de vista econômico para pequenas empresas e criadores."

No aplicativo, os espectadores e influenciadores expressam preocupações e confusão, muitos dizendo que duvidam que a plataforma sobreviverá e que estavam preparados para o pior.

Chris Burkett, criador de conteúdo no TikTok, com 1,3 milhão de pessoas acompanhando seus vídeos sobre estilo de vida masculino, disse que acha que a plataforma não vai durar. "Não acho que haja longevidade nesse aplicativo nos Estados Unidos", disse ele em uma publicação de vídeo, pedindo ao seu público que o siga em outras redes sociais, como Instagram, YouTube, X e Threads.

"Dedicamos muitos anos e muito tempo para construir nossa comunidade aqui", disse o criador de conteúdo de viagens gastronômicas SnipingForDom, que tem 898 mil seguidores no aplicativo. Embora ele não acredite que o fim do TikTok nos EUA esteja próximo, ele tem dito aos seguidores para acompanhar sua conta no Instagram.