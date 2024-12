Google apresenta novo chip que diz superar importante desafio na computação quântica

Por Stephen Nellis

SANTA BARBARA, Califórnia (Reuters) - O Google disse nesta segunda-feira que superou um desafio importante na computação quântica com uma nova geração de chip, resolvendo em cinco minutos um problema de computação que, para um computador tradicional, levaria mais tempo do que a história do universo.

Assim como outros gigantes da tecnologia, como a Microsoft e a IBM, o Google, da Alphabet, está atrás de computação quântica porque ela promete velocidades de computação muito mais rápidas do que os sistemas mais velozes existentes atualmente.