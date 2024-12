xAI, de Musk, planeja grande expansão de supercomputador de IA nos EUA

Como parte da expansão, a Nvidia, fornecedora das GPUs, a Dell e a Super Micro, que montaram os servidores para o computador, estabelecerão operações em Memphis, informou a câmara em comunicado.

O Colossus é um componente crítico do crescimento dos investimentos de Musk em inteligência artificial, com o bilionário aumentando sua rivalidade contra a OpenAI e seu presidente-executivo, Sam Altman. No mês passado, Musk ampliou seu processo contra a criadora do ChatGPT, argumentando que a OpenAI e a Microsoft tentaram ilegalmente criar um monopólio no mercado de IA.

O plano de expandir o supercomputador da xAI em dez vezes provavelmente trará preocupações ambientais, já que ativistas e legisladores têm observado um número crescente de data centers para seus vastos consumos de energia.

Em agosto, o Southern Environmental Law Center pediu que autoridades locais do Tennessee verificassem se a xAI usava, sem as licenças necessárias, turbinas a gás para ajudar a alimentar seu supercomputador.

(Reportagem Sheila Dang em Austin)