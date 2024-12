Salesforce dispara com investidores empolgados com ferramentas de IA

(Reuters) - As ações da Salesforce saltaram 8,8% nesta quarta-feira, depois que a produtora de software de gerenciamento de relacionamento com clientes superou estimativas de vendas trimestrais e forneceu uma previsão otimista para seus produtos integrados com inteligência artificial.

A empresa está apostando no Agentforce para reenergizar seu crescimento, já que as companhias de tecnologia procuram aproveitar a crescente demanda por agentes de IA que podem concluir tarefas de forma autônoma.

Executivos da companhia disseram em teleconferência com analistas que embora o Agentforce tenha sido disponibilizado no final de outubro, já realizou 200 negócios. Os executivos também projetaram um forte pipeline de transações.