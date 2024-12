Meta busca desenvolvedores de energia para ampliar capacidade nuclear

"Na Meta, acreditamos que a energia nuclear desempenhará um papel fundamental na transição para uma rede elétrica mais limpa, confiável e diversificada", afirmou a empresa no comunicado.

Estimativas do Goldman Sachs sugerem que o uso de energia por data centers nos EUA deve quase triplicar entre 2023 e 2030, exigindo cerca de 47 gigawatts de nova capacidade de geração.

Mas será difícil atender rapidamente à crescente demanda por energia com reatores nucleares, uma vez que as empresas enfrentam uma comissão reguladora nuclear sobrecarregada nos EUA e potenciais obstáculos no fornecimento de combustível de urânio e oposição local.

A Microsoft e a Constellation Energy anunciaram um acordo em setembro para retomar uma unidade na usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, o que marcaria a primeira reinicialização de uma usina nuclear para um data center. O anúncio segue um acordo semelhante feito em março, no qual a Amazon.com comprou um data center movido a energia nuclear da Talen Energy.

A Meta afirmou que está buscando desenvolvedores com experiência em engajamento comunitário, desenvolvimento e licenciamento, e que considerará tanto pequenos reatores modulares, uma parte emergente do setor que ainda não é comercial, quanto reatores nucleares maiores, semelhantes à frota atual de usinas nucleares dos EUA.