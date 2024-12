Amazon vai testar material projetado por IA para remoção de carbono

"É como uma esponja em nível atômico", disse Godwin à Reuters. "Cada cavidade dessa esponja tem uma abertura de tamanho específico que interage bem com o CO2 e que não interage com outras coisas."

A possível economia de custos é, em parte, a atração. O novo material representa cerca de 10% do custo por hora do aluguel de um chip de GPU para treinamento de IA - uma fração do preço das compensações de carbono, disse Godwin.

Ao mesmo tempo, os data centers estão exigindo mais energia para sustentar o desenvolvimento da IA e mais água para mantê-los resfriados. Isso representa um desafio para empresas como a Amazon, que se comprometeu a ter emissões líquidas zero de carbono até 2040.

A Amazon Web Services (AWS) é o maior provedor de computação em nuvem do mundo em termos de receita. A empresa está testando o novo material em um data center para começar a aplicar o material em 2025 como parte de sua parceria de três anos com a Orbital, disse Godwin. O acordo também prevê que a Orbital use a tecnologia da AWS e disponibilize sua IA de código aberto para os clientes da AWS.

Howard Gefen, gerente geral da AWS Energy & Utilities, disse em um comunicado que a parceria incentivará a inovação sustentável. Godwin não comentou sobre termos financeiros do negócio.

A Orbital, que tem operações nos EUA e no Reino Unido, montou um laboratório há cerca de um ano para sintetizar substâncias que foram simuladas por sua IA, disse Godwin. A startup pretende trabalhar com a AWS para testar ainda mais materiais gerados por IA para tratar do uso de água e do resfriamento de chips em data centers.