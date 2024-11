Fósseis de fezes e vômitos podem explicar supremacia dos dinossauros

A maneira pela qual os dinossauros perderam o seu longo domínio na Terra é conhecida. Um asteroide atingiu o planeta 66 milhões de anos atrás, desencadeando uma extinção em massa terrível. Já como os dinossauros, inicialmente criaturas modestas, cresceram para se tornar supremas ainda não é algo tão bem compreendido.

Uma nova pesquisa, que se baseou muito na análise de fezes e vômitos fossilizados —evidências de quem se alimenta do quê e quem se alimenta de quem — trouxe novos esclarecimentos sobre como os dinossauros superaram a concorrência durante o Período Triássico. O estudo se concentrou em uma região da Polônia com fósseis extensos desse período crucial.

Aparecendo pela primeira vez há cerca de 230 milhões de anos, os dinossauros inicialmente eram ofuscados por outros animais, incluindo grandes parentes dos crocodilos — tanto terrestres quanto semiaquáticos — e vários herbívoros, incluindo alguns do tamanho de elefantes, relacionados aos mamíferos, além de répteis quadrúpedes com armadura. Por volta de 200 milhões de anos atrás, os dinossauros dominavam, com seus principais concorrentes extintos.