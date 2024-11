Mercado global de observação da Terra ultrapassará US$8 bi até 2033, diz empresa

A América do Norte continua sendo o principal mercado, contribuindo com 44% da receita global em 2023. A Europa vem em seguida, com uma participação de 22%, disse a Novaspace.

No entanto, espera-se que o crescimento mais significativo venha da Ásia, de acordo com o relatório. A projeção é que a região responda por 23% do mercado global de EO até 2033, impulsionada por investimentos crescentes em infraestrutura e demanda crescente do Sudeste Asiático e do Oriente Médio.

A empresa não informou qual foi a contribuição da região no ano passado.

Países de todo o mundo estão começando a investir mais em tecnologias de EO para monitorar melhor tudo, desde vegetação e mudanças climáticas até suas fronteiras.

"O crescimento do mercado não se refere apenas à substituição dos sistemas de geolocalização aérea", disse Alexis Conte, principal autor do estudo.

"Trata-se de ampliar os recursos de monitoramento de EO para fornecer percepções acionáveis ao longo do tempo. Esse foco no rastreamento e na análise de atividades em escala está impulsionando as inovações tecnológicas e de mercado."