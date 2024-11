Microsoft vai enfrentar ampla investigação antitruste nos EUA

A FTC está examinando alegações de que a Microsoft potencialmente está abusando de seu poder de mercado em software de produtividade, impondo termos de licenciamento punitivos para impedir que os clientes movam seus dados do serviço de nuvem Azure para outras plataformas competitivas, confirmaram fontes no início deste mês.

A Microsoft não quis comentar nesta quarta-feira.

A FTC recebeu reclamações sobre a Microsoft no ano passado, enquanto examinava o mercado de computação em nuvem.

A NetChoice, um grupo de lobby que representa empresas online -- incluindo Amazon e Google, que competem com a Microsoft em computação em nuvem --, criticou as políticas de licenciamento da Microsoft e a integração de ferramentas de IA no Office e Outlook.

"Considerando que a Microsoft é a maior empresa de software do mundo, dominando em software de produtividade e sistemas operacionais, a escala e as consequências de suas decisões de licenciamento são extraordinárias", disse o grupo.

(Reportagem de Jody Godoy em Nova York)