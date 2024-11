Google pede para tribunal de apelação nos EUA para rejeitar veredicto de monopólio da sua loja de apps

Por Mike Scarcella

(Reuters) - O Google, da Alphabet, pediu a um tribunal de apelação dos EUA nesta quarta-feira para rejeitar um veredicto do júri e uma ordem judicial que a obriga a reformular sua loja de aplicativos Play Store.

Em sua primeira argumentação detalhada enviada ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito, com sede em São Francisco, o Google afirmou que o juiz do tribunal cometeu erros legais que beneficiaram injustamente a autora da ação, Epic Games, criadora do "Fortnite".