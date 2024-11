Dell prevê receita abaixo do esperado no 4º tri por fraqueza em PCs

Os clientes corporativos estão atentos aos seus gastos com PCs e tecnologia da informação no curto prazo, disseram os executivos da Dell, acrescentando que o negócio de consumo da empresa tem apresentado desempenho mais fraco do que o esperado.

A Dell previu receita de quarto trimestre entre 24 bilhões e 25 bilhões de dólares. A estimativa média dos analistas era de 25,57 bilhões de dólares, de acordo com dados compilados pela Lseg.

"Todo o mercado de PCs está em um período de transição e se movendo em direção à funcionalidade de IA no dispositivo, que ainda não está tão definida e deve se solidificar em 2025", disse Gadjo Sevilla, analista sênior de IA e tecnologia da Emarketer.

A receita do grupo de soluções para clientes da Dell, que abriga a divisão de PCs, somou 12,13 bilhões de dólares ante expectativas de 12,43 bilhões.

A HP também forneceu uma previsão de lucro fraca para o trimestre e a varejista norte-americana de eletrônicos Best Buy reduziu estimativas de desempenho anual, tendo como pano de fundo a fraca demanda por eletrônicos de consumo nos EUA.

"O interesse em nosso portfólio está em alta, gerando uma demanda recorde de pedidos de servidores de IA de 3,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre e um pipeline que cresceu mais de 50%", disse o diretor de operações da Dell, Jeff Clarke.