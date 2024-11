Tectoy inicia venda de "PC portátil" com cara de console de games

SÃO PAULO (Reuters) - A Tectoy, que fez sucesso na década de 1990 com a comercialização de consoles de videogames no Brasil, anunciou nesta sexta-feira início da pré-venda de um aparelho que faz as vezes de PC portátil capaz de reproduzir videogames.

Chamado de Zeenix, mesmo nome da divisão "gamer" da Tectoy, o aparelho vem equipado com Windows 11, processador da AMD e tem o primeiro lote produzido na China por um parceiro da companhia brasileira, disse o diretor da divisão de games e eletrônicos da TecToy, Klaus Gottsfritz.

"Ele foi projetado e desenvolvido para ser o computador principal de quem quer se divertir com seus jogos favoritos em qualquer lugar", disse o executivo em resposta a questionamentos da Reuters.