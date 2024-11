Ação da Netflix tem maior alta semanal desde janeiro após luta entre Tyson e Paul

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações da Netflix seguiam para o quinto ganho consecutivo nesta sexta-feira e para a maior alta semanal desde janeiro, após a luta entre Mike Tyson e Jake Paul transmitida pelo serviço de streaming.

As ações da empresa exibiam alta 0,2%, a 899,06 dólares nesta tarde, perto do recorde intradiário de 908 dólares na quinta-feira. A ação subiu em todas as sessões desde a luta de 15 de novembro, acumulando ganho de mais de 9% na semana.