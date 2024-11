PayPal diz que corrigiu interrupção que afetou milhares de pessoas em todo o mundo

A falha ocorreu no dia em que o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, subiu para níveis superiores a 98 mil dólares, puxando outras criptomoedas consigo.

O PayPal permite que seus clientes comprem, vendam e mantenham criptomoedas.

Com base no Downdetector, que rastreia relatórios enviados por usuários, por volta das 9h30 (horário de Brasília), havia quase 9 mil relatos de problemas com transações do PayPal.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil e Pritam Biswas em Bengaluru)