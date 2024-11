Huawei quer produzir novo chip de IA em massa no início de 2025 apesar dos limites dos EUA

Por Fanny Potkin

(Reuters) - A chinesa Huawei planeja começar a produção em massa de seu chip de inteligência artificial mais avançado no primeiro trimestre de 2025, apesar das dificuldades para fabricar chips suficientes por conta das restrições dos EUA, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O conglomerado de telecomunicações enviou amostras do Ascend 910C -- seu mais novo chip, destinado a rivalizar com os fabricados pela produtora americana de chips de IA Nvidia -- para algumas empresas de tecnologia e começou a aceitar pedidos, disseram as fontes à Reuters.