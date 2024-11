Bancos digitais lideram ganhos de lucratividade no 1º semestre, diz Banco Central

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - A lucratividade dos bancos brasileiros melhorou no primeiro semestre deste ano, liderada pelos bancos digitais, e a receita líquida de juros e de serviços devem continuar a aumentar no segundo semestre, afirmou o Banco Central nesta quinta-feira.

Em Relatório de Estabilidade Financeira, o BC observou que o retorno anual sobre o patrimônio líquido (ROE) do sistema bancário do país subiu para 15,11% em 30 de junho, ante 14,23% no final de dezembro de 2023.