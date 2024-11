Austrália lança projeto de lei "histórico" para proibir redes sociais para menores de 16 anos

Por Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - O governo de centro-esquerda da Austrália apresentou nesta quinta-feira um projeto de lei no Parlamento que visa proibir as redes sociais para menores de 16 anos e propôs multas de até 49,5 milhões de dólares australianos (equivalente a 32 milhões de dólares norte-americanos) para as plataformas por violações sistêmicas.

A Austrália planeja testar um sistema de verificação de idade que pode incluir biometria ou identificação do governo para impor um limite de idade nas redes sociais, alguns dos controles mais rígidos impostos por qualquer país até o momento.