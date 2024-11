Diante do domínio do streaming, Comcast venderá algumas redes de TV a cabo

"Os compradores mais prováveis desses canais a cabo são empresas de private equity ou outros conglomerados de mídia", disse o analista sênior da Emarketer, Ross Benes.

"Empresas de private equity teriam mais facilidade para esconder perdas financeiras de uma compra do que as empresas com capital aberto. Compradores de private equity cortariam custos e arrancariam o valor que ainda existe nas redes, tentando obter lucros rápidos."

A decisão da Comcast foi tomada mais de uma década depois de ela ter garantido controle total da NBCUniversal em uma série de acordos com a General Electric, transformando a empresa de uma operadora de cabo em uma gigante de mídia, quando esses ativos eram atrativos.

Em outro acordo que sublinha a mudança de cenário para o setor de mídia, a Paramount Global, dona do Comedy Central e da Nickelodeon, concordou em se fundir com a Skydance Media, uma nova empresa da era do streaming, no começo deste ano.

(Reportagem de Zaheer Kachwala, Akash Sriam e Jaspreet Singh em Bengaluru)