Apple pede que juiz encerre processo de monopólio de smartphones nos EUA

Por Jody Godoy

NOVA YORK (Reuters) - A Apple solicitou a um juiz federal, nesta quarta-feira, que rejeitasse o processo do Departamento de Justiça dos EUA que acusa a fabricante do iPhone de dominar ilegalmente o mercado de smartphones, no mais recente confronto antitruste da Big Tech.

O juiz distrital dos EUA, Julien Neals, em Newark, Nova Jersey, ouviu os argumentos dos advogados da Apple, que disseram que o processo do governo deveria ser arquivado por vários motivos.