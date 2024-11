Netflix espera dar nocaute com luta Paul-Tyson

Por Amy Tennery e Dawn Chmielewski

NOVA YORK (Reuters) - Um confronto entre o ex-campeão dos pesos pesados Mike Tyson e o influenciador de mídia social que se tornou lutador Jake Paul nesta sexta-feira é a mais recente arma da Netflix para capitalizar a onda do streaming esportivo.

O confronto entre gerações tem todas as características de um sucesso cruzado, com Tyson, de 58 anos, atraindo a velha guarda e Paul, de 27 anos, que alcançou fama no YouTube, atraindo os mais jovens.