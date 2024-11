Vaticano revela serviços de IA para Basílica de São Pedro antes do Jubileu

Por Giulia Segreti

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Vaticano lançou nesta segunda-feira novos serviços de inteligência artificial para a Basílica de São Pedro, permitindo acesso virtual aos seus tesouros arquitetônicos da era renascentista para todos e passeios aprimorados para os visitantes.

As novas experiências foram reveladas a tempo para as celebrações do Ano Santo ou Jubileu da Igreja Católica em 2025, que ocorrem a cada quarto de século.