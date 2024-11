Japão vai propor plano de US$65 bi para desenvolvimento de setor de chips

Por Takaya Yamaguchi

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão vai propor um plano de 65 bilhões de dólares para impulsionar seu setor de microprocessadores com subsídios e outros tipos de assistência financeira ao longo de um período de "vários anos", segundo uma prévia do texto obtida pela Reuters nesta segunda-feira.

O plano, com apoio financeiro no valor de 10 trilhões de ienes (65,10 bilhões de dólares) ou mais, surge no momento em que os países buscam fortalecer seu controle sobre as cadeias de fornecimento de microprocessadores após choques globais, incluindo tensões comerciais entre Estados Unidos e China.